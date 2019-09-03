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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصراوى:
حددت الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى، طرحه بدور العرض السينمائى يوم 2 أكتوبر المقبل.
وكان الفيلم من المقرر طرحه بموسم عيد الأضحى الماضى، إلا أن الظروف كانت غير مناسبة لطرحه، لعدم الانتهاء من أعمال الجرافيك والمونتاج الخاصة بالفيلم.
فيلم"الفلوس"بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور ويزو ومى عز الدين وعلى ربيع وأحمد السقا كضيوف شرف، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خروجه من موسم عيد الأضحى.. تعرف على الموعد الجديد لعرض فيلم تامر حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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