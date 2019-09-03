بالفيديو| راغب علامة يكشف عن موعد اعتزاله الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف المطرب اللبناني راغب علامة عن موعد الذي سيقرر فيه اعتزال الغناء بشكل نهائي، وذلك خلال استضافته ببرنامج "عرب وود"، المعروض على قناة روتانا.

وقال راغب: "إنه سيقرر الاعتزال عندما يجد نفسه لا يستطيع أن يقدم شيئًا جديدًا أو يضيف للغناء أعمال تنال إعجاب جمهوره".

وتابع: " أو عندما أجد أن صوتي لا يخدمني، وقتها على الفور سأعتزل الغناء نهائيا وأحافظ على تاريخي طول مشواري الفني".

يذكر أن آخر أعمال راغب علامة أغنيته الجديدة "ردلي كلماتي"، من كلمات طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد.