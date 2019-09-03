ردت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بمقطع فيديو على الانتقادات التي تعرضت لها، مبينة أنها لم تقصد الإهانة.
وقالت بالفيديو: ” ما حد قايلكم ليه دشوا إنتو بشر وحالكم من حالنا ” ، مبينة أنه يمكنهم التوقف عن التصوير والدخول إلى المحال والمطاعم.
وكانت ” هيا ” ظهرت مؤخرآ بمقطع فيديو وهي تتحدث عن وجود عدد كبير من الهنود في أحد المتاجر الكبرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هيا الشعيبي ترد على اتهامها بالعنصرية بسبب الهنود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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