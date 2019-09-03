بالفيديو: هيا الشعيبي ترد على اتهامها بالعنصرية بسبب الهنود

ردت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بمقطع فيديو على الانتقادات التي تعرضت لها، مبينة أنها لم تقصد الإهانة.

وقالت بالفيديو: ” ما حد قايلكم ليه دشوا إنتو بشر وحالكم من حالنا ” ، مبينة أنه يمكنهم التوقف عن التصوير والدخول إلى المحال والمطاعم.

وكانت ” هيا ” ظهرت مؤخرآ بمقطع فيديو وهي تتحدث عن وجود عدد كبير من الهنود في أحد المتاجر الكبرى.