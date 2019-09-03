بالفيديو: أحلام ترد على من يتهمها بالغرور بحفل موسم الطائف

لفتت الفنانة الإماراتية أحلام الأنظار بتواضعها، خلال الحفل الجماهيري الضخم الذي أحيته ضمن فعاليات موسم الطائف الغنائية على مسرح عكاظ بالطائف. حيث ظهرت ” أحلام ” بمقطع الفيديو وهي تفاجئ الجميع بترك المسرح والنزول باتجاه الجمهور؛ لتقديم التحية على كبار السن وذوات الهمم من السيدات الجالسات في الصف الامامي من الحفل.

ونال تصرف ” أحلام ” إعجاب الكثيرين ودشنوا هاشتاج ” أحلام في موسم الطائف ” ، مشيرين إلى أن ما قامت به يعد ردا قوياً على كل من يتهمها بالغرور ويراها بأنها متعالية.

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