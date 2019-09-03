بهذه الكلمات.. نيكول كيدمان تتمنى الشفاء لـ كيفن هارت بعد تعرضه لحادث أليم

تمنت الفنانة العالمية نيكول كيدمان الشفاء للفنان العالمي كيفن هارت، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد تعرضه لحادث سيارة في لوس أنجلوس.

يشار إلى أن الفنانة نيكول كيدمان تستعد لعرض فيلمها بعنوان "Bombshell"، وهو من تأليف تشارلز راندولف، وإخراج جاي

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روش، وبطولة كل من مارجوت روبي،تشارليز ثيرون، نيكول كيدمان، أليس إيف، ألانا أوباتش، كيت ماكينون،إليزابيث روم، جوش لوسون، ستيفن روت، مادلين زيما، أليسون جاني، أشلي جرين، نازانين بونيادي، مارك دوبلاس.

يذكر أن الفننان العالمي كيفن هارت شارك مؤخراً في بطولة فيلم "هوبس أند شو"،

وهو من تأليف كريس مورجان، و جاري سكوت تومسون، وإخراج ديفيد ليتش، وبطولة كل من دوين جونسون، جيسون ستاثام، إدريس إلبا، إيدي ماريسون، تيريزا ماهوني، ستيفاني فوجت، فانيسا كيربي، إيزا جونزاليز، هيلانا هولمز، كيلميت ميسيبكا.