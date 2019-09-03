نجوم الفن يحيون ذكرى ميلاد عامر منيب على طريقتهم الخاصة

أحيا عديد من نجوم الفن ذكرى الـ 56 لميلاد النجم عامر منيب، والذي حل اليوم الاثنين الذكرى السنوية لميلاد الفنان عامر منيب، حيث ولد

صوتا متميزا وجميلا، اقتحم الساحة الفنية، وحقق نجاحًا كبيرًا، وحاز على حب الجمهور، وجاء ذلك عبر حساباتهم الرسمية بموقع السوشيال ميديا.

ومن أبرز هؤلاء النجوم:

الفنان تامر عاشور.

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الفنان رامي صبري.

النجمة نيللي كريم.

الشاعر تامر حسين.