"فينيسيا السينمائي" يمنح جولي آندروز "إنجاز العمر"

فازت الممثلة الإنجليزية المخضرمة، جولي آندروز، الإثنين، على جائزة "إنجاز العمر" من مهرجان فينيسيا السينمائي.

وقالت آندروز إنها "محظوظة" بمشوارها الطويل واللامع في السينما، ورفعت جائزة الأسد الذهبي وقبلتها وسط تصفيق الحاضرين.

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وأوضحت: "اعتبر نفسي محظوظة جدا لقضاء فترة كبيرة من حياتي المهنية في فنون السينما"، ما زلت أتعجب من حقيقة أنني كنت الفتاة المحظوظة التي طُلب منها أداء هذه الأدوار الرائعة".

وكانت آندروز حصلت على جائزة أوسكار 1965 عن دورها كمربية طيبة القلب في فيلم "ماري بوبينز"، وقامت ببطولة أفلام أحبها الجمهور بشكل كبير مثل "ماري بوبينز" و"صوت الموسيقى".



