شكرا لقرائتكم خبر عن "عصفور بيصوصو"..أغنية جديدة لـ سامو زين من كلماته بتوقيع معتز أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب سامو زين مع الملحن معتز أمين في أغنية سينجل جديدة بعنوان "عصفور بيصوصو"، والأغنية من كلمات سامو زين ومعتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى طرح ساموزين مؤخرا أحدث أغانيه الجديدة بعنوان "حب حب"، وهى من كلمات قسى، وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وميكساج وماستر عبده سادو.

يذكر أن آخر أعمال سامو زين الغنائية كليب أغنية "سامو زين" وهى من كلمات أحمد على موسى وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، وهى من ألبومه الأخير "لو عمرى يرجع"، أما على مستوى التمثيل فكان آخر ظهور له فى شهر رمضان الكريم من خلال حلوله ضيف شرف بإحدى حلقات مسلسل بدل الحدوتة 3.