كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 11:55 مساءً - أشعلت الفنانة السعودية أسيل عمران مواقع التواصل الاجتماعي بتبريرها قيامها بتقبيل زميل لها ضمن مشهد تمثيلي من مسلسل “ماذا لو”.
وقالت في لقاء اجري معها في حلقة من برنامج The Insider العربي الذي يعرض على شاشة قناة دبي إنه لا يمكن ارضاء الجميع من خلال الدراما.
وأضافت أن بعض المشاهدين قد يرون أن المشهد كان بارداً ويحتاج إلى إظهار الرومنسية بطريقة أكثر واقعية وأن آخرين قد يشيرون في المقابل إلى أنه لا يمكن تخطي الحدود في هذا الإطار.
وتابعت أن تقبيلها زميلها على رأسها كان مناسباً للمشهد وفي موقعه الصحيح. وفاجأت الجميع بالاعتراف بأن مشهد القبلة لم يكن مكتوباً في النص وأنها هي التي أضافته.
ولفتت إلى أن القبلة قد تعبر عما لا يمكن قوله بالكلام في معرض انفصال حبيبين بعد 6 سنوات من الارتباط، لافتة إلى أن ذلك اختصر الكثير من الكلمات والمشاعر.
وكشفت أيضاً أنها وزميلها الممثل بكيا بشكل جدي وعاشا الشخصيتين حتى النهاية. ويذكر أن انتشار المشهد عبر الحسابات المختلفة في وقت سابق عرض الفنانة لموجة واسعة من الانتقادات.
كانت هذه تفاصيل خبر أسيل عمران تكشف حقيقة صادمة عن مشهد تقبيلها لزميلها وتشعل الانتقادات مجدداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.