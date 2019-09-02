روتانا تطرح أحدث أغاني نجوى كرم بعشق تفاصيلك

القاهرة - لايف ستايل
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغاني الفنانة اللبنانية نجوى كرم، التي تحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، وذلك حصريًا عبر تطبيق ديزر للموسيقى، وقبل أيام من طرح كليب الأغنية.
أغنية ""بعشق تفاصيلك" لـ نجوى كرم، من كلمات: أحمد ماضي، والحان: عادل العراقي، وتوزيع: إستديو طوني سابا، وتم تصوير كليبها في مختلف المناق والمدن اللبنانية على مدار 25 يومًا.
وتعتبر فكرة كليب نجوى كرم الجديد "بعشق تفاصيلك"، مستوحاة من فكرة كليبها الأخير "ملعون أبو العشق" ولكن شمل تصوير الكليب الجديد مختلف المدن والمناطق اللبنانية بينما تم تصوير "ملعون أبو العشق" في شارع الحمرا في بيروت فقط.
على جانب آخر، احتفلت نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي على تويتر، بالنجاح الكبير الذي حققه كليب «ملعون أبو العشق»، وتخطيه حاجز الـ60 مليون مشاهدة بعد طرحه في 11 أبريل الماضي، عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب.
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