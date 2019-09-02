إليسا تخطف الأنظار على شاطئ البحر

خطفت النجمة إليسا الأنظار على شاطئ البحر، حيث نشرت صورة إطلالتها على البلاج، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

يشار إلى أن النجمة إليسا طرحت سابقاً ألبوم "إلى

كل اللي بيحبوني"، ويحتوي الألبوم على 16 أغنية، كما تعاونت من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم: " محمد يحيى،

رامى الشافعي، شادى نور، كميل خورى، وليد سعد، أمير طعيمة. ومن ناحية أخرى تشارك النجمة إليسا في الجزء الرابع من المسلسل "لا كاسا دي بابل"

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