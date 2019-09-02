خالد منيب يحيي ذكرى ميلاد عمه: "كل سنة وأنت في الجنة"

القاهرة - لايف ستايل
أحيا المطرب الشاب خالد منيب ذكرى ميلاد عمه الفنان عامر منيب، عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام".
ونشر خالد صورة لعمه، وعلق عليها قائلًا: " ٢ سبتمبر، النهاردة عيد ميلاد عمي عامر منيب، كل سنة وأنت في الجنة ونعيمها ياحبيبي، أسالكم الفاتحة والدعاء".
يذكر أن خالد منيب شارك النجم تامر حسني بالغناء، في الحفل الذي أقيم منذ أيام بالساحل الشمالي.
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