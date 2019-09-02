شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض "رامبو"..سيلفستر ستالون مع زوجته فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرالنجم سيلفستر ستالون ذو الـ 73 عاماً بصحبة زوجته التي تخطت الـ 50 عاما فى لندن مؤخراً وفقاً لموقع "الديلي ميل" الشهير الذى نشر عدة صور للنجم برفقة زوجته أثناء ذهابهما إلى أحد المطاعم بغرض تناول العشاء هناك.

التقريررصد ظهورالنجم الشهير مسلطاً الضوء على أناقته الذى حرص على التميز بها سواءاً من خلال الساعة الرولكس الذى ارتداها أو القميص الذى اختاره للظهور بتلك المناسبة برفقة زوجته.

كما ذكر التقريرأن هذا الظهوريأتى بالتزامن مع استعداده لطرح فيلم Rambo: Last Blood هذا العام والذى ينتظره الكثيرون من عشاق السلسلة الشهيرة التي ساهمت فى خلق شعبية كبري للنجم الشهير.

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زوجة سيلفستر



سيلفستر ستالون 1