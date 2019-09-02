شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط غير توقع لفيلم Angel Has Fallen فى نهاية الأسبوع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تحقيقه أربعة ملايين إضافية يوم الخميس الماضى، تراجعت مؤشرات فيلم الأكشن والإثارة Angel Has Fallen بطولة النجم العالمى جيرارد بتلر، بشكل ملحوظ، بعد تحقيقه إجمالى 14 مليون دولار إيرادات فى عطلة نهاية الأسبوع الأول من عرضه داخل أمريكا الشمالية، لتصل أرباحه إلى 45 مليون دولار فى الأسبوع الأول.

ويشارك فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر

وتدور أحداث الفيلم تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.