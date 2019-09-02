شكرا لقرائتكم خبر عن ببنطلون "فردة وفردة" دوا ليبا فى شوارع لندن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المغنية العالمية دوا ليبا، صور جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، وظهرت فيها وهى ترتدى بنطلون ينقسم إلى لونين مختلفين عن الآخر، فى شوارع مدينة لندن الإنجليزية.

وتمتلك دوا ليبا صاحبة الـ 23 عامًا أكثر من 33 مليون متابع لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، وتسعى دائمًا بشكل او بآخر لزيادة عدد متابعيها عن طريق نشر صورها بشكل يومي.