شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يفتتح بـ "الفلوس" موسم سينمائى جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى ، طرحه رسميا فى دور العرض السينمائى يوم 2 أكتوبرالمقبل، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق، وكان الفيلم قد تأجل طرحه من قبل ولم يلحق بموسم عيد الأضحى الماضى، لعدم الانتهاء من أعمال الجرافيك والمونتاج الخاصة بالفيلم.

وبذلك الموعد يفتتح النجم تامرحسنى موسماً جديداً فى طرح الأفلام خلال العام، حيث يعد تجربة جديدة على صناع الأفلام المعتادة على طرح أفلامها خلال مواسم عيد الفطر والأضحى ورأس السنة وأجازة نصف العام.

فيلم "الفلوس" كان يحمل اسم "كل سنة وأنت طيب" وتم تغييره والاعلان عن اسمه النهائى مع طرح البرومو الأول قبل أيام، وهو بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور ويزو ومى عز الدين وعلى ربيع وأحمد السقا كضيوف شرف، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.