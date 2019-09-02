شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يُحيى حفلين غنائيين فى شهر سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب تامر عاشور حفلين غنائيين خلال شهر سبتمبر الجارى، الحفل الأول بالمنصورة يوم الأحد المقبل، والثاني بمدينة الإسكندرية ومن المقرر أن يغنى عاشور عدداً من أغانى ألبومه الأخير "أيام"، إضافة إلى أغانيه الشهيرة لدى الجمهور.
من ناحية أخرى أحيا تامر مؤخراً حفلا فى ختام حفلات المهرجان الصيفى على المسرح الرومانى بكوم الدكة، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية بالأسكندرية وقدم مجموعة من أغانيه، التى لاقت تفاعل كبير من الجهور .
وكان تامر عاشور قد طرح ألبوم "أيام" يوم 21 مارس الماضى ويضم 12 أغنية، هى "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".
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