زوجها يهديها قبلة.. سلمى حايك تكشف عن فيديوهات حفل عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت النجمة المكسيكية سلمي حايك جمهورها بفيديوهات، من حفل عيد ميلادها الـ53، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وقد شاركها الاحتفال الذي أقيم بأحد مطاعم لندن، زوجها وعدد من أصدقائها المقربين.

واختارت حايك أن تحتفل بعيد ميلادها بالطريقة المكسيكية التقليدية، من خلال الاستعانة بفرقة غنائية مكسيكية، وإقامة نفس طقوس احتفالات عيد الميلاد بالمكسيك حيث يتم غرز وجه صاحب العيد ميلاد في التورتة، وهذا ما حرص زوجها على أن يفعله معها ثم يمنحها قبلة بعد ذلك.

كما ظهرت سلمى وهي تغني مع الفرقة إحدى الأغنيات التراثية المكسيكية.

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وعلقت حايك على أحد الفيديو قائلة: " أفضل طريقة للاحتفال بعيد ميلادي، مع عائلتي والأصدقاء، والطقس الجيد في لندن ، والطعام اللذيذ، والحب، والرقص والغناء".

كما علقت على فيديو اَخر: "أحب هذا التقليد المكسيكي، لكن أفضل جزء هو القبلة حبيبي الأفضل".

تحتفل اليوم المكسيكية سلمى حايك، بميلادها 53، وهي ابنة رجل أعمال مكسيكي من أصول لبنانية، وأم مكسيكية من أصل إسباني تدعى ديانا.

يذكر أن سلمي من مواليد 2 سبتمبر 1966، وهي متزوجة من رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا أونري بينو.