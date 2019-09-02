محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أحيت الفنانة سميرة سعيد، الذكرى الثانية عشر لرحيل المطربة المغربية رجاء بلمليح.
ونشرت سميرة صورة تجمعها برجاء، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " الله يرحمك رجاء، كنتي من المطربات المحترمات، تركت فن جميل وسمعة طيبة، وإرث جميل من محبة الناس".
وتابعت سميرة:" أنا متأكدة إن ابنك وأسرتك فخورين بما أنجزتيه في حياتك ، نتذكرك دائمًا".
وتوفيت الفنانة المغربية رجاء بلمليح ٢ سبتمبر عام ٢٠٠٧ .
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى رحيلها.. سميرة سعيد لـ رجاء بلمليح: "كنتي من المطربات المحترمات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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