في ذكرى رحيلها.. سميرة سعيد لـ رجاء بلمليح: "كنتي من المطربات المحترمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة سميرة سعيد، الذكرى الثانية عشر لرحيل المطربة المغربية رجاء بلمليح.

ونشرت سميرة صورة تجمعها برجاء، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " الله يرحمك رجاء، كنتي من المطربات المحترمات، تركت فن جميل وسمعة طيبة، وإرث جميل من محبة الناس".

وتابعت سميرة:" أنا متأكدة إن ابنك وأسرتك فخورين بما أنجزتيه في حياتك ، نتذكرك دائمًا".

وتوفيت الفنانة المغربية رجاء بلمليح ٢ سبتمبر عام ٢٠٠٧ .