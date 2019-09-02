ساندى تحيى حفلاً غنائيًا فى نادى حلوان 6 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر: تستعد المطربة ساندى، لإحياء حفل غنائى يوم الجمعة 6 سبتمبر الجارى، وذلك فى نادى حلوان. ونشرت ساندى، صورة عبر حسابها على"إنستجرام" وعلقت قائلة: "استنونى يوم الجمعة 6 سبتمبر فى نادى حلوان". يذكر أن، آخر أعمال ساندي كان فيلم"عيش حياتك" وشاركها البطولة سامح حسين وإدوارد وسامية الطرابلسي ومحمد نور ومها أبو عوف وأحمد حلاوة وياسر الطوبجي وأحمد تهامي وحامد الشراب وحمادة بركات وإبراهيم فرح، وهو من تأليف وسام حامد وﺇﺧﺮاﺝ تامر بسيوني.



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