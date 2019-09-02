إليسا توضح حقيقة مشاركتها عمرو دياب الغناء في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

علقت المطربة اللبنانية إليسا، على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، عن مشاركتها للمطرب عمرو دياب في حفل غنائى ضمن حفلات موسم الرياض.

وردت إليسا علي أحد متابعيها، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الذي كتب لها: "ملكة الاحساس إليسا والهضبة عمر دياب في موسم الرياض يوم 7 نـوفمبر، لتعلق إليسا قائلة: "ليس صحيحا".

كانت إليسا قد أعلنت اعتزالها بعد الألبوم الأخير، الذي تجهزه حاليا، تمهيدا لطرحه في الأسواق، مضيفة: "أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن".

