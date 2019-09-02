قبل عرضه بمهرجان الدار البيضاء.. مخرج الفيلم السوداني "فوبيا الفسخ" يكشف عن كواليسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

يشهد ثالث دورات مهرجان الدار البيضاء الدولي للفيلم الوثائقي والروائي الطويل مشاركة الفيلم السوداني المصري "فوبيا الفسخ"، وذلك ضمن المسابقة الرسمية التي يتنافس فيها مع 23 فيلمًا من 12 دولة على جائزة المهرجان الذي تبدأ فعالياته 26 سبتمبر الحالي.

طارق خندقاوي مخرج ومنتج العمل قال، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "نقدم فيلمًا كوميدي الطابع، تدور أحداثه في القاهرة، ويرصد لعلاقة فتاة مصرية تؤدي دورها الفنانة كريستينا ممدوح، بشاب سوداني يؤدى شخصيته الفنان محمد صالح سالاس، بينما تعرض المواقف بينهما التباين في فهم الكلمات المشتركة بين البلدين، والفارق بين الثقافتين".

وأضاف خندقاوي: "بدأت الفيلم في نهاية 2016 عقب مشاركتي في مهرجان الأسكندرية السينمائي الدولي، حيث بدأت الفكرة بمشروع يجمع المواهب الشابة المصرية والسودانية، لكنني فضلت تأجيل الكشف عن هذا المشروع حتى الانتهاء من فيلمي الآخر (انكسار)، الذي شارك في مهرجان تهراقا السينمائي بالسودان".

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أوضح مخرج العمل أيضًا أن المشروع واجه بعض الصعوبات في الحصول على تصاريح التصوير الخارجي باعتبار صناع العمل أجانب، مضيفًا: "لكننا وجدنا الحل في التصوير بمكان داخلي لمدة يوم واحد بشكل مضغوط للخروج بالمشروع إلى النور في أسرع وقت".

وعن "فوبيا الفسخ" قال خندقاوي: "نسعى إلى تفعيل دورنا كقوى ناعمة في تفعيل التواصل الثقافي الفني المصري السوداني، وهي خطوة أيضًا لتشيط الحركة السينمائية التي كانت متوقفة في فترة حكم النظام البائد في السودان".

وأشار خندقاوي إلى أن السودان عامر بالقادرين على رفع اسمه بالمهرجانات الدولية، وهو ما نجح فيه المخرجون صهيب قسم الباري صاحب فيلم (الحديث عن الأشجار) عند مشاركته في مهرجان برلين السينمائي، وأمجد أبو العلاء المشارك حاليًا في مهرجان فينسيا بفيلمه (ستموت في العشرين)، وكذلك المخرجة مروة الزين صاحبة الفيلم الوثائقي (أوفسايد الخرطوم) بمشاركتها في مهرجان دبي السينمائي، كما أوضح مخرج (فوبيا الفسخ).