فيديو..شاروخان وزوجته معًا في إعلان تجاري

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 سبتمبر 2019 10:40 مساءً - ذكرت مصادر صحافية أنّ نجم بوليوود شاروخان Shahrukh Khan وزوجته مصممة الديكور جوري خان Gauri Khan، قاما بتصوير سلسلة من الإعلانات التلفزيونية لعلامة تجارية تُعنى بتأثيث المنزل.



وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا لشاروخان وزوجته، وهما في السرير في وقت مبكّر من الصباح، حيث تظهر جوري وهي تقرأ المجلة.





وبينما هما جالسان، يرن جرس الباب، فيحاول شاروخان تجنّب الخروج من السرير، ويطلب من جوري أن تذهب وتفتح الباب، وعندما تتظاهر بعدم الاستماع، يخرج شاروخان أخيرًا من السرير، ويسحب الغطاء من عليها، وهو يقول لها: "لست ممثلة عظيمة" ، في حين ترد جوري عليه بالقول: "توقف عن ذلك شاروخان.



إعلان آخر ، تمت مشاركته قبل أسبوعين ، يظهر شاروخان وجوري وهما يستضيفان حفلة في منزلهما، في حين أنّ الجميع يمنح جوري الفضل في الديكور الرائع ، إلا أنّ شاروخان يشعر بالغيرة، ومع ذلك تسترضيه جوري ببعض الكلمات الرومانسية.

شاروخان وزوجته



يشار إلى أنّ جوري خان توجد حاليًّا في نيويورك، لتساعد ابنتها على الاستقرار في جامعة نيويورك، حيث التحقت سوهانا بالجامعة بصفتها طالبة في دورة صناعة الأفلام، أما آريان الابن البكر لشاروخان وجوري، يتابع أيضًا دورة صناعة الأفلام في جامعة جنوب كاليفورنيا، في حين يعيش إبرام الابن الأصغر لهما، والبالغ من العمر ست سنوات ، يعيش معهما في مومباي.

شاروخان يحتفل بالذكرى السادسة لميلاد ابنه أبرام



يُذكر أنّ شاروخان وصل مؤخرًا إلى أستراليا لحضور مهرجان الفيلم الهندي في ملبورن ، حيث كان في استقباله عدد من المعجبين الذين كانوا ينتظرونه، بمجرد أن رأى الممثل الحشد الكبير الذي كان ينتظره ، خرج من سيارته وأخذ هاتفًا من أحد المعجبين، وطلب من الجميع الانضمام إليه لالتقاط صور سيلفي معه.