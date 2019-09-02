سلمى حايك في عيدها ال53 .. تعرفوا عليها أكثر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 سبتمبر 2019 10:40 مساءً - تحتفل الممثلة الأميركية - المكسيكية ، اللبنانية الأصل سلمى حايك Salma Hayek اليوم بعيد ميلادها ال53 .



نجمة هوليوود التي ولدت في المكسيك في العام 1966 هي ابنة رجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني يدعى سامي حايك وأم مكسيكية من أصل أسباني تدعى ديانا خيمينيز.



بدأت حياتها الفنية في الإعلانات التلفزيونية بالمكسيك قبل انتقالها الى لوس انجلوس وظهورها كممثلة في فيلم (Desperado) عام 1995 .



أولى خطوات نجوميتها في هوليوود كانت عبر نجاحها بتأدية دور جريء في فيلم (From Dusk Till Dawn) .

صور: سلمى حايك تحتفل بزفافها "المفاجئ" في جزيرة بورا بورا



اختيرت سلمى في استفتاء مجلة بيبول الأمريكية كواحدة من أجمل خمسين شخص في العالم عام 1996.



لُقبت ب"قنبلة هوليوود" بسبب جرأة أدوارها ونالت جائزة الأوسكار وجائزة الغولدن غلوب عن فئة أفضل ممثلة رئيسية عام 2003 عن فيلم فريدا وأفضل ممثلة في أمريكا الجنوبية.



تزوجت صديقها رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا أونري بينو وأنجبت منه طفلة واحدة تدعى فالنتينا قبل أن ينفصلا .