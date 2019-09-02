شاهد: رد فعل بيبي العبدالمحسن بعد أن تعرضت لموقف محرج لم تنتبه له بالتصوير

تعرضت الفاشينيستا الكويتية بيبي العبدالمحسن لموقف محرج لم تنتبه له خلال تصويرها مقطع فيديو عرضته لجمهورها عبر حسابها على “سناب شات”، ولما اكتشفت الأمر من خلال تعليقات متابعيها، قامت بالفور بالرد على ما حدث.

وكانت بيبي العبدالمحسن تتحدث في مقطع فيديو لمتابعيها عبر “سناب شات” عن نصائحها للتسوق، وبينما كانت تتحدث مر صرصور ضخم على كتفها وتوجه نحو رقبتها، لكنها لم تشعر به بسبب ثقل ملابسها وأكملت تصويرها دون اكتراث، غير أن تعليقات الجمهور نبهتها لما تم عرضه بالمقطع، فاضطرت للتعليق في مقطع آخر.

وأخفت الفاشينيستا الكويتية إحراجها، حيث عبرت عن دهشتها بعدم شعورها بتحرك الصوصور على كتفها رغم حجمه الضخم، لكنها أنهت مقطع الفيديو بممازحة جمهورها لأن الموقف في النهاية مفاجئ ولا يمكن التنبؤ به.

وكانت بيبي العبدالمحسن قد استمتعت بعطلتها الصيفية مؤخراً في أسبانيا، حيث زارت بعض المنتجعات السياحية الشهيرة، بالإضافة لمقر ستاد سانتياجو برنابيو المخصص لفريق نادي ريال مدريد الشهير، معترفة أنها من مشجعيه.