بالفيديو: مي العيدان تكشف عن آخر تطورات فجر السعيد الصحية.. ومفاجأة في انتظار جمهورها الليلة

أكد الإعلامية الكويتية مي العيدان، من خلال حسابها على “إنستغرام”، أن زميلتها ومواطنتها الإعلامية فجر السعيد ستعاود الظهور على الشاشة قريبا جدا ً.

وبحسب الفيديو الترويجي الذي نشرته العيدان لحلقة من برنامج”هنا الكويت” وتعليقها عليه حيث كتبت: ” الاثنين في برنامجها الكويت9 مساء ‏أول ظهور للكاتبة فجر السعيد ‏بعد تعرضها لوعكة صحية”.

وأضافت: “يالله الحين رجعت الدنيا حلوة. أخيرا رحلت الأيام الثقيلة”. واشعلت بذلك التطبيق حيث تمنى المتابعون للسعيد التعافي السريع والعودة لممارسة حياتها بشكل طبيعي.

ويشار إلى أن الإعلامية فجر السعيد عانت من تسريب على إثر خضوعها لعملية تحويل مسارفي المعدة، ما أدى إلى اصابتها بتسمم حاد في الدم تم على إثره نقلها إلى أحد المستشفيات الفرنسية.