بالفيديو.. لورين جراي تداعب جمهورها بأحدث إطلالاتها

خطفت الفنانة العالمية لورين جراي الأنظار، حيث نشرت فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت من خلاله وهي تداعب جمهورها بإطلالة جديدة. جديدة. يذكر أن الفنانة العالمية لورين جراي طرحت مؤخراً كليب بعنوان "Can't Do It"، وكسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. وكسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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