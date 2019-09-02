بعد نجاح "المتفائل".. عمرو عبد العزيز يوجه رسالة لـ سامح حسين

وجه الفنان عمرو عبد العزيز رسالة لجمهوره، حيث نشر صورة تجمعه بالفنان سامح حسين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد نجاح عرض مسرحية "المتفائل". وأعرب الفنان عمرو عبد العزيز عن إعجابه بالمسرحية قائلاً: "روحوا اتفرجوا على مسرحيه المتفائل على المسرح القومى عرض اكثر من هاااااااايل من ديكور وملابس و اضاءه و موسيقى وإيقاع فى العرض..بجد يا سامح انت عامل مجهود جبااااااار كل يوم وباين عليك جدا فى احسن حالاتك على خشبه المسرح وبقى فى تقل فنى كده ماشاء الله ماتبقاش بخيل واعمل مسرح كتير لانك مسرحجى شااااطر..مبروووووووووووووك يا ساموحى ياعشره العمر..المتفائل فعلا تدعو للتفائل". ". Advertisements مسرحية "المتفائل"، بطولة كل من حسين، سامي مغاوري، سهر الصايغ، أشرف عبدالغفور، آيات مجدي، يوسف إسماعيل، أمجد الحجار، سوسن الربيع، ومجموعة من شباب المسرح القومي، و من إخراج إسلام إمام، كما تدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي حول الاجتهاد في العمل والاهتمام بالتعليم.

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