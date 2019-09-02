شاهد.. إليسا تخطف الأنظار على شاطئ البحر

خطفت النجمة إليسا الأنظار على شاطئ البحر، حيث نشرت صورة إطلالتها على البلاج، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
يشار إلى أن النجمة إليسا طرحت سابقاً ألبوم "إلى
ومن ناحية أخرى تشارك النجمة إليسا في الجزء الرابع من المسلسل "لا كاسا دي بابل".
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