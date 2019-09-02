أعرب الفنان محمد نور عن سعادته بردود أفعال الجمهور عقب طرح ألبومه واما الجديد "ابتدا الصيف". وأكد الفنان محمد نور في تصريح خاص لـ"الوفد"، قائلاً: "أن أعضاء الفريق والشعراء والملحنين والموزعين بذلوا جهدًا كبيرًا لتقديم ألبوم يليق بهم وينال استحسان الجمهور". وأضاف قائلاً: "أن ألبوم ابتدا جاءت فكرته حينما قررنا طرح الألبوم خلال فصل الصيف، بعد غياب دام 4 سنوات. حينما قررنا طرح الألبوم خلال فصل الصيف، بعد غياب دام 4 سنوات. يشار إلى أن ألبوم "ابتدا الصيف"، يضم 10 أغنية ، وأبرزهم: ".أبتدا الصيف"، "كترت حكاياتي"، "اسمها أيه"، "يلا نرقص". Advertisements



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كانت هذه تفاصيل خبر محمد نور لـ"الوفد": ألبوم ابتدا الصيف عودة قوية بعد غياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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