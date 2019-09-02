الاثنين.. أحمد عبدالعزيز يسلم شهادات التميز لعروض المسرح القومي

تقرر تأجيل تسليم شهادات التقدير والتميز التي منحتها لجان تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة بحفل الختام للمتميزين في عروض الدورة الثانية عشرة إلى يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2019 بمسرح الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية الساعة السادسة . في عروض الدورة الثانية عشرة إلى يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2019 بمسرح الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية الساعة السادسة . ويسلم شهادات التقدير والتميز رئيس المهرجان النجم أحمد عبد العزيز ومدير المهرجان الفنان القدير إسماعيل مختار بحضور بعض أعضاء اللجنة العليا.

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