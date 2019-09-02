تكريم محمد نجاتي في الدورة الثانية من مهرجان بصمة إبداع

كرم مهرجان "بصمة إبداع" في دورته الثانية، الفنان محمد نجاتي عن مجمل أعماله، وسط حضور عدد من نجوم الفن والرياضة والإعلام، حيث تهدف هذه الدورة من المهرجان إلي تسليط الضوء على بناء جيل جديد مؤثر في المجتمع في مختلف المجالات و اهتمامها بالطفل في جميع مراحله العمرية والإبداعية .
وشهد الحفل تكريم شخصيات أثرت في أجيال عديدة وأصبحت رموز فنية من بينهم أبلة فضيلة والفنانين فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي وعبد الرحمن أبو زهرة وأحمد فرحات كما تم تكريم منة عرفة ودنيا عبد العزيز ومنة عرفة وسامح صفوت وعمرو رمزي ودكتور جيهان الناصرعرابة ديزني ومحمد ثروت .
وقد أقيم الحفل بأحد فنادق القاهرة برعاية كلِّ من وزارة الشباب والرياضة ووازة الثقافة ومجلة علاء الدين من مؤسسة الأهرام ، وقدمته الإعلامية هبة الأباصيرى، ومن تنظيم كريتيف والمستشار الإعلامى أميرة زايد .
جدير بالذكر أن الدورة الأولى من ملتقى بصمة إبداع انطلقت في شهر يناير الماضي وكرمت ذكرى الراحلين علاء ولي الدين والشاعر صلاح جاهين .
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