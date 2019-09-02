بالفيديو.. رانيا يوسف تطرح برومو "ليلة حب"

روجت الفنانة رانيا يوسف فيلمه الجديد "ليلة الحب"، وذلك عبر حسابها علي موقع التدوينات "تويتر". وفيلم "ليلة حب" بطولة كل من هبة مجدي ورانيا يوسف وسمر جابر وأميرة الشريف وآخرين، ومن تأليف رانيا البشبيشي، وإخراج رضا عبدالرزاق. رانيا البشبيشي، وإخراج رضا عبدالرزاق. Advertisements يذكر أن الفنانة رانيا يوسف شاركت سابقاً في بطولة مسلسل "سبع أرواح" الذي حقق نجاحات كبيرة.

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