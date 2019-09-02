كارت أبيض فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أصدر معهد العالم العربى بباريس بياناً صحفياً على موقعه عن بدء التعاون مع المهرجانات العربية والدولية من خلال اطلاق فاعلية جديدة بعنوان ( كارت ابيض ) Carte Blanche .. والتى سيتم برمجتها خلال نهايات الأسبوع وتستمر لمدة يومين فى 28 ، 29 سبتمبر القادم بالتعاون مع مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ، وذلك احتفاءً بدور المهرجان ، وقد أشار البيان لاستهداف مهرجان الأقصر تشجيع الإنتاج الإفريقى والشراكة بين دول القارة الإفريقية وتوطيد العلاقات الإنسانية بين الشعوب عموما والسينمائيين خصوصا . ويشتمل البرنامج الذى وضع بالتعاون

مع مهرجان الأقصر على خمسة أفلام روائية طويلة فازت بجوائز فى مسابقات الأقصر الإفريقى للعرض فى هذا البرنامج وهى ..

« والاى » من بوركينا فاسو ، « لمباركة » من المغرب ، « ليانا » من ليسوتو ، « فى عنيا » من تونس و « ليل خارجى » من مصر .

وكذلك من الأفلام القصيرة التى عرضت بالأقصر فى دوراته السابقة وهى « قرابين » من كينيا ، « ورقة

شجر » من مصر ، « تيمورا » من الجزائر ، « سيجا » من السنغال و «ياسمينا» من المغرب . حيث تعرض بمعهد العالم العربى بباريس يومى 28 و29 سبتمبر 2019 .

وقد قامت بتنسيق البرنامج كاملاً السيدة ليان الشواف « مدير القسم السينمائى بالمعهد » بالشراكة مع إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ، وسوف يحضر بعض صناع هذه الأفلام لتقديم أفلامهم ، كما سيحضرها السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان والمخرجة عزة الحسينى مدير المهرجان .

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة ، والخارجية ، والسياحة ، الشباب والبنك الأهلى المصرى وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية موقع المعهد والخبر.