كشف حساب الدورة الــ21 للمهرجان القومى للمسرح

أحمد عبدالعزيز: هدفنا توصيل الخدمة الثقافية للمواطن المصرى

أحمد السيد: مسابقة الطفل من أهم الإنجازات.. والإقبال الجماهيرى على العروض يؤكد ريادة المسرح

عمرو دوارة: أطالب بإلغاء نظام الكوتة.. وفصل المسابقة عن المهرجان

أسدل الستار مساء الجمعة على فعاليات الدورة الـ12 لمهرجان القومى للمسرح المصرى، التى تحمل اسم الفنان الراحل كرم مطاوع بالمسرح الكبير لدار الأوبرا، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس المهرجان الفنان أحمد عبدالعزيز، ومدير المهرجان الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح.

وقد حصل اأيام صفراءب على أفضل عرض، وذهبت جائزة أفضل ممثل للفنانين أحمد الرافعى ورامى الطمبارى وأفضل ممثلة رباب طارق وجيهان رجب.

وأعلن جوائز المسابقة الأولى بالمهرجان القومى للمسرح المصرى الفنان محمد رياض والفنان كمال أبورية وعضو لجنة تحكيم المسابقة الأولى الموسيقار هانى شنودة إلى جانب رئيس المهرجان الفنان أحمد عبدالعزيز ومعالى وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم،

حيث منحت شهادات التميز لكل من شيريهان قطب عن مسرحية «مترو»، ومنة حمدى عن مسرحية «تسجيل دخول» ونعيمة نعيم عن مسرحية «سلطان الحرافيش» ونشوى حسن عن مسرحية «نوح الحمام» وسوسن ربيع عن مسرحية «نوح الحمام» وإيناس المصرى عن مسرحية «نوح الحمام» وسماء إبراهيم عن مسرحية «العذراء والموت».

وأحمد مجدى عن مسرحية «نوح الحمام» ومازن جمال عن مسرحية «الشاطئ» وحسام خالد عن مسرحية «طقوس الإشارات والتحولات» وحسن العدل عن مسرحية «حدث فى بلاد السعادة» وأسامة فوزى عن مسرحية «حدث فى بلاد السعادة» ومصطفى منصور مسرحية «الحادثة» وماهر محمود عن مسرحية «أوبرا بنت عربى».

كما منحت اللجنة جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض «سينما مصر» من إنتاج صندوق تنمية الثقافية، وعرض «طقوس الإشارات والتحولات» من إنتاج قصر ثقافة الفيوم، وجائزة التميز لعرض «جريمة فى المعادي» وهى من تدريب وإخراج الفنان أشرف عبدالباقى لمشاركته المتميزة كفرقة قطاع خاص بالمهرجان، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفنان محمود عبدالمعطى عن دوره فى عرض «طقوس الإشارات والتحولات»، وياسمين سمير عن دورها فى عرض الحادثة، وياسر عزت عن دوره فى عرض «نوح الحمام»، وجائزة لجنة التحكيم للتميز وقيمتها ٣٠٠٠ جنيه لأفضل مكياج وحصلت عليها أمانى حافظ عن مسرحية أوبرا بنت عربى إنتاج البيت الفنى للمسرح.

وذهبت جائزة أفضل تصميم أزياء وقدرها ١٠ آلاف جنيه مناصفة بين مروة عودة عن عرض تسجيل دخول وأميرة صابر عن عرض أوبرا بنت عربى وجائزة أفضل إضاءة وقيمتها عشرة آلاف جنيه مناصفة محمد عبدالمحسن عن عرض أيام صفراء وإبراهيم الفرن عن عرض البؤساء.

وجائزة أفضل ديكور وقيمتها ١٠ آلاف جنيه فاز بها فادى فوكيه عن عرض أيام صفراء وهو من إنتاج مركز الهناجر للفنون وجائزة أفضل تصميم حركى واستعراض وقيمتها ١٠ آلاف جنيه كريمة بدير عن عرض حدث فى بلاد السعادة إنتاج المسرح الحديث للبيت الفنى للمسرح.

وجائزة أفضل تأليف موسيقى وقيمتها ١٥ ألف جنيه

وفاز بها جمال رشاد عن عرض الطوق والإسورة مناصفة مع باهر جمال عن عرض أيام صفراء وجائزة أفضل مؤلف لنص معد عن جنس أدبى آخر وقيمتها ١٥ ألف جنيه وفاز بها باسم عادل شعبان عن عرض الرهان مناصفة مع عمر رضا عن عرض الشاطئ.

جائزة أفضل تأليف مسرحى وقيمتها ٢٥ ألف جنيه وفاز بها وليد يوسف عن عرض حدث فى بلاد السعادة إنتاج المسرح الحديث وجائزة أفضل أداء دور ثان نساء وقيمتها ١٥ ألف جنيه

مناصفة نهاد فتحى عن دورها فى عرض أوبرا بنت عربى ومارتينا عادل عن دورها فى عرض الطوق والإسورة.

وجائزة أفضل أداء دور ثان رجال وقيمتها ١٥ ألف جنيه

مناصفة حاتم الجيار عن عرض سلطان الحرافيش، وعابد عنانى عن عرض أيام صفراء، وجائزة أفضل دور أول نساء وقيمتها ٢٠ ألف جنيه رباب طارق عن عرض أيام صفراء مناصفة مع جيهان رجب عن عرض طقوس الإشارات والتحولات.

وجائزة أفضل دور أول رجال وقيمتها ٢٠ ألف جنيه مناصفة رامى الطنبارى عن عرض أيام صفراء وأحمد الرافعى عن عرض الرهان إنتاج نقابة المهن التمثيلية، وجائزة أفضل إخراج مسرحى وقيمتها ٢٥ ألف جنيه أشرف سند عن عرض أيام صفراء إنتاج مركز الهناجر للفنون وجائزة أفضل عرض مسرحى حصل عليها عرض أيام صفراء إنتاج مركز الهناجر للفنون.

وأعلنت جوائز المسابقة الثالثة بالمهرجان القومى للمسرح المصرى وهى جوائز مسابقة العروض المسرحية الموجهة للطفل وذوى الهمم، حيثُ فاز بجائزة التميز فى الغناء الفردى وقيمتها ٣٠٠٠ جنيه ماهر محمود عن مسرحية «الحكاية روح»، وفاز بجائزة لجنة التحكيم للأداء الجماعى مسرحية «صوت الموسيقى»، وقيمة الجائزة ٣٠٠٠ جنيه.

وجائزة أفضل أداء دور ثان بنات وقيمتها ٥٠٠٠ جنيه، نتالى نادى، عن مسرحية غابة الأحلام، مناصفة مع رغد أشرف عن مسرحية «صوت الموسيقى» أما جائزة أفضل أداء دور ثان أولاد، وقيمتها ٥٠٠٠ جنيه مناصفة بين نوار سامح عن مسرحية «سمكمكينو»، ومولر ماهر مسعد، عن مسرحية غابة الأحلام.

أما جائزة أفضل أداء دور أول بنات، وقيمتها ١٠ آلاف جنيه، فازت بها فاطمة مجدى عن مسرحية «سندريلا المصرية»، مناصفة مع حياة هويدى عن مسرحية «صوت الموسيقى» وجائزة أفضل أداء دور أول أولاد، وقيمتها ١٠ آلاف جنيه، مناصفة بين هادى جلال عن مسرحية «سندريلا المصرية» وسالم أحمد سالم عن مسرحية «صوت الموسيقى».

وجائزة أفضل أداء دور أول نساء وقيمتها ١٠ آلاف جنيه، جاءت مناصفة بين لانا عماد عن مسرحية «الجميلة والوحش»، وريم أحمد عن عرض «علاء الدين».

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أما جائزة أفضل أداء دور أول رجال، وقيمتها ١٠ آلاف جنيه، فاز بها نادر الجوهرى عن مسرحية «الجميلة والوحش» مناصفة مع ضياء شفيق، عن العرض المسرحى «صانع القبعات».

وفاز بجائزة أفضل نص كتب خصيصاً للمسرح عبير سعد عن مسرحية «سمكمكينو»، مناصفة مع مينا عصام عن «غابة الأحلام»، وقيمة الجائزة ٢٠ ألف جنيه.

أما جائزة أفضل مخرج وقيمتها ٢٠ ألف جنيه، جاءت مناصفة بين زياد هانى عن «غابة الاحلام»، ومصطفى حسني.

وفاز العرض المسرحى «خيالات»، والعرض المسرحى «غابة الأحلام» بجائزة أفضل عرض ثان، وقيمة الجائزة ٢٠ ألف جنيه، بينما فاز العرض المسرحى «الجميلة والوحش» بجائزة أفضل عرض أول، وهو من إنتاج أكاديمية الفنون، وقيمة الجائزة ٢٠ ألف جنيه.

وأوصت اللجنة شهادة تقدير لكل من رحمة ممدوح، كريم إسماعيل، باتريك رفيق، هناء شوقي، فاطمة طارق، زينة اسامة، فيروز هشام، شيريهان شاذلى، شيرين عطوة، طه خليفة، زينب حافظ، محمد نوارة، هادى جمال، خالد عطالله، أميرة صابر.

وبعيداً عن الجوائز، تم رصد العديد من الأمور المشرقة والجوانب الإيجابية فى الدورة الـ12 لتكون دورة الفصل بين سنوات أعيد فيها بناء شكل وهيكلة المهرجان، وفى مقدمتها الإقبال الجماهيرى الكثيف على العروض، حسبما أكد

المخرج أحمد السيد الذى لفت إلى أنه اكتشف أن المسرح لا يوجد لديه مشكلة مع الجمهور الذى بلغ عدده نحو 500 ألف مشاهد وهو رقم خيالى حسبما صرح لصفحة «نجوم وفنون».

وأشار إلى أن الدورة الـ12 تأتى متميزة ومختلفة عن دوراتها السابقة من حيثُ الشكل والمضمون، فلأول مرة يتم عمل مسابقة خاصة للطفل، إيماناً بأهمية المسرح ودوره فى بناء الإنسان.

وأكد أنه لأول مرة يتم عرض 67 عرضاً مسرحيا خلال 10 أيام، مشيراً إلى أنه رقم كبير بالنسبة لأى مهرجان على مستوى العالم.

وعن أكثر العروض التى شهدت إقبالاً جماهيرياً، قال: لا يمكن أن نفاضل بين عرض وآخر، لأن جميع العروض شهدت إقبالاً كثيفاً من جانب الجمهور.

وفيما يخص الجدل الذى أثاره عرض «سوبيبور» وهو عرض جرىء وشائك يكشف الوجه القبيح لاستغلال الصهيونية العالمية للمحرقة النازية فى تبرير ما يقومون به من عنف تجاه الفلسطينيين، قال: العرض مهم جداً ومرشح لجوائز عديدة، فدائما الأفكار التى تكون خارج الصندوق يتم مهاجمتها، لكن لدى يقين أن الأشخاص الذين هاجموا العرض لم يرونه، لأن العرض وطنى ويمس المجتمعات العربية ككل، وفيه دعوة صريحة للإنسانية.

وردا على مهاجمى الدورة الـ12 من أبناء الفنانين الذين زعموا أن لجنة المهرجان تجاهلوا رموزا فنية كبيرة مثل الفنان القدير محمود ياسين، وبهجت قمر قال: أولاً قبل كل شيء ألتمس العذر لهم فهؤلاء نجوم كبار وأعمدة المسرح المصرى، ولكن فى النهاية إدارة اللجنة ملتزمة بعدد محدد، فقد حرص الفنان أحمد عبدالعزيز زيادة عدد المكرمين هذه الدورة التى وصل لـ12 فناناً بعد أن كان التكريم مقتصرا فقط على 5 أفراد وهى خطوة تُحسب للمهرجان لكن بالطبع هذا العدد ليس كافياً بالنسبة لبلد بحجم مصر التى تتمتع بعدد وفير من الفنانين المتميزين فهى كانت ولا زالت ولادة.

ومن جانبه قال الفنان أحمد عبدالعزيز، رئيس المهرجان القومى للمسرح المصرى: إنه حرص على تطوير فلسفة المهرجان هذا العام، مشيراً إلى أن قيمة الجوائز زادت 3 أضعاف تقريبا عن الدورات السابقة حيثُ وصلت إلى 600 ألف جنيه تقريباً.

وتابع قائلاً: تم التدقيق فى اختيار أعضاء لجنة التحكيم، وألا يكون الاختيار بدافع جذب الأضواء بأسماء قد تبدو رنانة، وإنما بحسب تاريخها المسرحى.

وعن المسابقات، قال: تم تقسيم المهرجان إلى خمس مسابقات الأولى للجهات التى تنتج للمسرح والمسابقة الثانية التى تنتج للمسرح كنشاط فنى والمسابقة الثالثة للمسرح الموجه للطفل وذوى القدرات الخاصة والمسابقة الرابعة خاصة بالتأليف المسرحى وذلك لأننا ننتج ٢٠٠٠ عرض سنويا ولكن تأثيرها لا يوجد على المجتمع، بالإضافة إلى المسرح الجامعى حيث يوجد ٢٥ جامعة تنتج ما يقرب من ٧٠٠ عرض، بالإضافة إلى الشركات والبنوك فأين يوجد تأثير كل هذه العروض. مؤكداً أنهم حاولوا خلال تلك الدورة توصيل الخدمة الثقافية وربط الجمهور بالعروض وإتاحة إنتاجات المسرح المصرى له.

وفى سياق متصل، قال الناقد المسرحى عمرو دوارة: هناك مجهود كبير مبذول فى المهرجان بقيادة الفنان أحمد عبدالعزيز لكن هناك بعض الملاحظات لابد من مراعاتها إذا قررنا النهوض بالحركة المسرحية، مثل تشكيل لجنة ثابتة لا تتغير كل عام وهذه اللجنة من حق الجهات المتخصصة تغيرها بحد أقصى 30% فقط، وأن تقوم بعمل لائحة ثابتة بمعايير محددة تنفذ كل عام دون إجراء أى تغييرات عليها وتعتمد من قبل المسرحيين بعد مراجعتها جيداً.

ويطالب «دوارة» بعودة المسابقة مرة أخرى دون فصل المسابقات، كما أعلن رفضه التام لنظام الكوتة وعدم تحديد عدد محدد من العروض، وأن يتم الاختيار على أساس الجودة الفنية فقط، لأن من المفترض أن يقدم المهرجان صورة فنية متكاملة لأفضل عروض الموسم. كما طالب بفصل المسابقة عن المهرجان، متسائلاً باستهجان شديد لماذا أرهق اللجنة العليا للمسابقة التحكيم بعدد كبير من العروض؟.. مشدداً أنه يجب أن يكون هناك لجنة عليا ترى العروض طوال اليوم وتنتقى الأفضل وتعلن النتيجة فى حفل افتتاح المهرجان الذى يجب أن يكون كرنفالا يجمع بين العروض المنتقاة فقط وليس مسابقة يتنافس فيها العروض المسرحية.

واعترض «دوارة» على المكرمين فى هذه الدورة والذى وصل عددهم لـ12 فنانا وفنانة، قائلاً: التكريم له قيمة يجب أن أكرم فيه أفضل الرموز الفنية فقط، والعدد الهائل فى أعداد المكرمين خطوة للوراء تؤخذ على المهرجان، كما أن هناك فنانين لم يستحقوا التكريم مثل الفنانة هالة فاخر رغم مشوارها المسرحى الكبير لكنها تهاونت فى مشوارها الفنى بالعمل المسرحى الذى قدمته «تياترو مصر» لأنه ليس نموذجا مسرحيا يستحق تكريم نجومه، وآخرين لا علاقة لهم بالمسرح.