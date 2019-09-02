بالفيديو.. هيثم شاكر يتواصل مع جمهوره من داخل سيارته

نشر الفنان هيثم شاكر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وظهر من خلاله وهو يغني أغنية "لحقتيني"، وذلك من داخل سيارته،

بالإضافة غلى أنه يتواصل مع جمهوره.

وأغنية "لحقتينى"، من كلمات نادر عبدالله، و ألحان محمد يحيى، و توزيع أحمد ابراهيم،

وهي من ضمن ألبوم "معرفة قديمة".

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يذكر أن الفنان هيثم شاكر طرح مؤخراً ألبوم بعنوان "معرفة قديمة"، ويضم الألبوم 14 أغنية أبرزهم: "ماتوصونيش"، "احنا افترقنا"، "راحوا"، "مافيش بعد بينسي"، "مش مهم أنا"، "ماتغيبوش".