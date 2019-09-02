ما سر تجاهل أحمد الفيشاوي لتهديدات محامي طليقته.. شاهدوا بماذا ينشغل؟

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 09:53 مساءً - بعد أن استطاع الفنان أحمد الفيشاوي الخروج من الحالة النفسية السيئة التي كان يمر بها الفترة الماضية بعد وفاة والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، لاحظ جمهور ومتابعو الفيشاوي الصغير أنه بدأ يتواجد يومياً في الجيم لخوض تدريبات عنيفة.

ويحرص النجم المصري على التدريب على الفنون القتالية، وذلك لإنقاص وزنه لكي يلائم دوره في فيلم “عقد الخواجة” الذي يحضر له ليخوض البطولة فيه أمام الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محققاً حلمه، لا سيما وانه لا يتوانى عن اعلان عشقه لها واعجابه الكبير لجمالها وأنوثتها.

ونشر الفيشاوي على حسابه الخاص بإنستغرام عدة صور ومقطع فيديو من داخل صالة الألعاب ليشارك جمهوره لحظات التمرينات، متجاهلاً بذلك كل تهديدات محامي طليقته هند الحناوي وضغوط ابنته، مؤكداً أنه سيكضي بحياته دون أن يترك المجال لأحد بتشويه هدوء حياته الزوجية مع زوجته نادية كامل.

“عقد الخواجة” قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولته أحمد داوود وجاري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في العمل المقرر تصويره بين مصر وأوروبا.

ويعرض للفيشاوي حالياً فيلم “ولاد رزق 2” والذي يشارك في بطولته إلى جانب أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.