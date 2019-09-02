شاهدوا مي العيدان تكشف أول ظهور لفجر السعيد بعد وعكتها الصحية

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 09:53 مساءً - أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، من خلال حسابها على “إنستغرام”، أن زميلتها ومواطنتها الإعلامية فجر السعيد ستعاود الظهور على الشاشة قريباً.
وجاء ذلك من خلال نشرها فيديو ترويجياً لحلقة من برنامج”هنا الكويت” وتعليقها عليه حيث كتبت: “غداً الاثنين في برنامجهنا الكويت9 مساء أول ظهور للكاتبة فجر السعيدبعد تعرضها لوعكة صحية (مداخلة هاتفيه من فرنسا)”.
وأضافت: “يالله الحين رجعت الدنيا حلوة. أخيرا رحلت الأيام الثقيلة”. واشعلت بذلك التطبيق حيث تمنى المتابعون للسعيد التعافي السريع والعودة لممارسة حياتها بشكل طبيعي.
ويشار إلى أن الإعلامية عانت من تسريب على إثر خضوعها لعملية تحويل مسارفي المعدة، ما أدى إلى اصابتها بتسمم حاد في الدم تم على إثره نقلها إلى أحد المستشفيات الفرنسية.
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