كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 09:53 مساءً - خلال الحفل الجماهيري الضخم الذي أحيته النجمة أحلام ضمن فعاليات موسم الطائف الغنائية على مسرح عكاظ بالطائف. لفتت الانظار بجمالها واناقتها وبلفتة انسانية قربتها بشكل كبير من محبيهها



وفي منتصف الحفل المميز، فاجأت النجمة الاماراتية الجميع بترك المسرح والنزول باتجاه الجمهور للتقديم التحية على كبار السن وذوات الهمم من السيدات الجالسات في الصف الامامي من الحفل.

نال تصرفها إعجاب الكثيرين ودشن العديد منهم “هاشتاغ” #احلام في موسم_الطائف، على موقع تويتر، لافتين الى ان ما قامت به ردا قوياً على كل من يتهمها بالغرور ويراها بأنها متعالية لأن الحقيقة مختلفة عن ذلك.

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كانت هذه تفاصيل خبر ! أحلام ترد بقوة على من يصفها بالغرور.. شاهدوا ما فعلته لتتخلص من هذه التهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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