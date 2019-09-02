طريقة تعامل ابنة إلهام الفضالة الصغرى مع حفيدتها تشعل المواقع.. شاهدوا ماذا فعلت؟

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 09:53 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لابنة إلهام الفضالة الصغرى مع حفيدتها ابنة ابنتها الكبرى منى العتيبي.
وبدت الفتاة وتدعى النور في فيديو وهي تحمل الطفلة بحذر مظهرة حبها الكبير لها. وسمع صوت الفنانة وهي تعلق على الامر قبل أن تربت على الرضيعة بأصابعها.
وأحدث المقطع المصور نسبة مشاهدة عالية على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وركزت الكثير من التعليقات على طريقة تعامل الخالة الصغيرة مع ابنة اختها والتي اعتبرت مميزة ولافتة.
ويشار إلى أن العتيبي وزوجها أطلقا على الطفلة اسم إلهام تيمناً بوالدتها. وفي موازاة ذلك تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو آخر أظهر احتفال الفضالة وبناتها بيوم ميلاد زوجها وسمع صوتهن وهن يغنين معاً أغنية العيد.
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