شاهدوا.. سمية الخشاب تكشف حقيقة زواجها من رجل مغربي!

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 09:53 مساءً - بعد أن انتشرت شائعات قوية عن زواجها من رجل مغربي، بعد طلاقها من الفنان أحمد سعد بعدة شهور، على إثر نشرها صورة لها وهي ترتدي زي العروسة بالمملكة المغربية، قررت الفنانة سمية الخشاب أن تنفي تلك الشائعة ولكن بطريقتها الخاصة.

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ونشرت عبر حسابها الخاص بإنستغرام عدة صور لها مع عائلتها أثناء تواجدهم في إحدى القرى بالساحل الشمالي لقضاء الإجازة الصيفية.

وتعمدت سمية أن تظهر في الصور المكان الذي تتواجد فيه وجميع أفراد عائلتها حتى تنفي بشكل قاطع الشائعات التي ترددت حول تواجدها مع زوجها المزعوم بالمملكة المغربية.

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