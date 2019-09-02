- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 09:53 مساءً - ردّت الممثلة المصرية حلا شيحة على الإنتقادات التي تعرّضت لها الأيام الأخيرة، وذلك بسبب جلسة التصوير الجريئة التي خضعت لها، فقالت إن جمهورها الكبير يحبها ويقدرها، بعيداً عن توظيف الأمور في حروب شخصية.
وأضافت: “الدين مش ترهيب أو بالعافية، الدين دين ترغيب وسماحة وليس انتهاكًا للحقوق والحريات الشخصية”.
كما أكدت شيحة أنها تمارس حياتها بحرية وإقتناع، بعيداً عن الغلو والتشدد أو فرض رأيها أو إتجاهاتها على أحد، مشددة على ضرورة إحترام حياة الإنسان الخاصة، وعدم توجيه تجريح أو توبيخ لها، لأن الدين الإسلامي حض الجميع على إحترام حرية الإنسان وعدم التعدي عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب جلسة التصوير الجريئة.. حلا شيحة ترد على منتقديها: الدين مش ترهيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.