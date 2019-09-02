شاهدوا.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستانٍ أزرق في حفل زفاف صديقتها

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كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 09:53 مساءً - سرقت الممثلة نادين نسيب نجيم الأنظار في حفل زفاف صديقتها نانسي نصر الله، وظهرت في حالة فرح شديد عبّرت عنه بالغناء والرقص، خصوصاً على أغنيتَي “بدنا نولّع الجوّ” و”يا بتفكّر يا بتحسّ”.
وتألّقت نجيم بفستانٍ أزرق، من دون أكتاف ومع فتحة من الأمام، وقد إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صور ومقاطع فيديو لنجيم مع صديقتها العروس، سواء من حفل الزفاف أو من حفل وداع العزوبية قبل أيام.
يُذكر أن نجيم ستجتمع مجدداً مع الممثل السوري قصي خولي في عمل رمضاني يعرض العام المقبل، بحسب ما أعلن المنتج صادق الصباع قبل أيام، والعمل من إخراج فيليب أسمر.
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https://www.instagram.com/p/B14kOBBp3uk/TonyNato tonight
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