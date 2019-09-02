الأخوة جوناس يُحقّقون حلم فتاة قبل بدء حفلهم.. شاهدي ماذا فعلوا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم ينسَ الأخوة جوناس الاهتمام بمعجبيهم، رغم انشغالهم في جولتهم الغنائية "هابينيس بيغينز" وتنقُّلهم بين الدول، من الولايات المتحدة وكندا إلى بريطانيا وفرنسا.

وتوجّه الأخوة جوناس إلى مدينة "هيرشي" في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، قبل بدء حفلهم، لتحقيق حلم معجبة، فقاموا بزيارتها في المستشفى يوم السبت الماضي.

وكشفت مجلة "آي ديفا" أن "ليلي جوردان" (16 عامًا)، وهي مريضة سرطان تخضع حاليًا للعلاج الكيميائي، كانت قد اشترت تذاكر حفل الأخوة جوناس في "هيرشي"، إلا أنها اضطرت إلى إلغاء الخطة، إذْ كان من المقرّر خضوعها للعلاج في المستشفى في نفس اليوم.

وأعربت ليلي مازحةً عبر "إنستغرام" عن أمنيتها في أن تتلقّى زيارةً من الأخوة جوناس، ولكنها لم تتوقّع أن تتحوّل مزحتها إلى واقع.

وسرعان ما انتشر منشور ليلي على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى "سكوت بيري"، أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي، شارك منشور ليلى على "فيسبوك".

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وبالفعل، حقّق الأخوة جوناس حلم ليلي، حيث يُظهر الفيديو كيف قاموا بمفاجأتها بزيارة إلى المستشفى، ولم يكونوا بمفردهم، حيث كانت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا برفقتهم، والتي تألقت بإطلالة عصرية أنيقة وبسيطة أيضًا من الجينز.

ورغم غياب النجمة صوفي تيرنر، زوجة جو جوناس، إلا أن ليلى التي تُعد من أكبر المعجبين بسلسلة "لعبة العروش"، لم تنسَ نجمتها المحببة، حيث طلبت من جو منحها هدية، وهي عبارة عن سوار مصمم يدويًا.

إضافةً إلى ذلك، أشعل الأخوة جوناس الأجواء بأداء أغنيتهم "إس أوه إس" S.O.S المفضلة لدى ليلى، كما وقّعوا أوتوجرافات للمريضة وأخذوا عدّة صور معها ومع فريق المستشفى.