نجمة عالمية تخون خطيبها مع عامل البناء

أشارت تقارير إعلامية إلى أنّ النجمة العالمية كاتي برايس، خانت خطيبها مع عامل بناء خلال سفرها الأخير الى تركيا.

وأوضحت التقارير أن برايس سافرت الى تركيا سراً بسبب مضاعفات سلبية سببتها عملية تجميلية خضعت لها، حيث التقت بعامل بناء بريطاني يدعى تشارلز ديوري من بلدة شيسترفيلد، فربطتهما علاقة عاطفية أدت الى انفصالها عن خطيبها كريس بويسون على الرغم من وجوده معها في الرحلة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أحد المصادر قوله: "عندما سُلطت الأضواء على علاقة كاتي بتشارلز وخيانتها خطيبها، سرعان ما أدركت أنها بحاجة للانفصال عن كريس، وفعلت ذلك عن طريق رسالة".

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