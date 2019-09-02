شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مايا نصرى تصل القاهرة من أجل فيلم "ريما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت الفنانة اللبنانية مايا نصري للقاهرة من أجل تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "ريما" والذى يشاركها فى بطولته كل من، محمد ثروت، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسي، احمد امام، اية سليم، منى جمال، بالإضافة الى انضمام نجوم جديدة منهم، صلاح عبد الله و ميدو عادل ومحمد علي رزق كضيوف شرف آخرين داخل الفيلم، وهو من تأليف احمد انور ومن إخراج معتز حسام.

"ريما" هو فيلم ينتمي الى نوعية الإثارة والتشويق تدور أحداثه حول فتاة صغيرة ترى الغيب وتتطور الأحداث لنرى هل هذه الحاسة هبة لها أم لعنة على أقرب الناس إليها.

وأعربت الفنانة مايا نصري عن سعادتها بالتواجد في مصر لتصوير فيلمها السادس في مشوارها الفني خاصة أنه ينتمى إلى نوعية افلام جديدة لم تخض تجربتها من قبل، نابعة من عقول شابة تسعى الى اثبات ذاتها.

واضافت مايا: انها تلعب شخصية تدعى "مي" وهي سيدة اعمال، متزوجة من الفنان فراس سعيد والذي صورت معه اول مشاهدها داخل احدى الفيلات بمنطقة شبرامنت بضواحي الجيزة.

الجدير بالذكر أن فيلم "ريما" قد بدأ تصويره قبل اجازة عيد الاضحى في بلاتوه الحارة الشعبية بستوديو مصر واستكمل التصوير منذ ايام، ومن المقرر عرضه خلال شهر نوفمبر المقبل.