شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس بطل فيلم السيرة الذاتية A Beautiful Day in the Neighborhood والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سونى عن اول تريلر لـ فيلم السيرة الذاتية والدراما A Beautiful Day in the Neighborhood، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في 22 نوفمبر من العام الجارى.

فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood من بطولة توم هانكس، ماثيو ريس، إنريكو كولانتوني، ويندي ماكينا، كريس كوبر، تامي بلانشارد، سوزان كيليتشي واتسون، سكينة جافري، مادي كورمان، كيتي كريستال، ومن إخراج

يصور توم هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار مرتين، دور "مستر روجرز" في A Beautiful Day in the Neighborhood، وهي قصة تدور حول انتصار اللطف على السخرية، بناءً على القصة الحقيقية لصداقة حقيقية بين فريد روجرز والصحافي توم جونود، وكيف سيتغلب تود جونود على شكوكه، ويتعلم التعاطف واللطف واللياقة من أكثر جيران أمريكا المحبوبين.

Advertisements

الفيلم من إخراج مارييل هيلر، وتأليف ميكا فيتزرمان بلو، نوح هارفستر.