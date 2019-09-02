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هشام لاشينالإثنين 2019/9/2 09:43 م بتوقيت أبوظبي
ملصق أحد الأفلام المشاركة
كشف معهد العالم العربي بباريس عن بدء التعاون مع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مشيرا إلى أن التعاون يأتي احتفاء بدور المهرجان الذي يعمل على تشجيع الإنتاج الأفريقي والشراكة بين دول القارة الأفريقية وتوطيد العلاقات الإنسانية بين الشعوب عامة والسينمائيين خاصة.
ويشمل برنامج التعاون الذي وضع بالتنسيق مع مهرجان الأقصر، عرض 5 أفلام روائية طويلة فازت بجوائز في مسابقات "الأقصر الأفريقي" وهي "والاي" من بوركينا فاسو، "لمباركة" من المغرب، "ليانا" من ليسوتو، "في عنيا" من تونس، و"ليل خارجي" من مصر.
كما يعرض المعهد مجموعة من الأفلام القصيرة التي عرضت بالأقصر في دوراته السابقة وهي "قرابين" من كينيا، "ورقة شجر"، من مصر، "تيمورا" من الجزائر، "سيجا" من السنغال و"ياسمينا" من المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق تعاون بين "الأقصر السينمائي" ومعهد العالم العربي بباريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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