سوسن بدر "نفرتيتي" في مجلة أمريكية.. تعيد تعريف العمر

أبدت الممثلة المصرية سوسن بدر سعادتها بظهورها في مجلة "هاربر بازار" الأمريكية بنسختها العربية، متمنيةً أن ينال حوارها مع المجلة إعجاب متابعيها.

ونشرت بدر (61 عاماً) غلاف المجلة عبر حسابها على موقع "أنستقرام"، والذي جمع وجهي الممثلة المصرية والملكة نفرتيتي، والتي يعني اسمها "الجميلة".





وكتبت: "سعيدة جداً بظهوري لأول مرة في (harpersbazaararabia) إن شاء الله الصور تعجبكم".





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كانت المجلة الأمريكية نشرت صوراً من حوارها مع بدر، مشيدة بالشكل الذي تظهر عليه الفنانة المصرية في الفترة الأخيرة ووصفتها بأنَّها تثق في نفسها وأنَّها تتحدى الزمن وتعيد تعريف العمر من جديد.

وظهرت سوسن بدر لأول مرة بشكلها الجديد في فيلم "أولاد رزق 2"، الذي يعرض حالياً في دور العرض للمخرج طارق العريان، وبطولة أحمد عز.

سوسن بدر من مواليد 25 سبتمبر/أيلول 1957؛ ومن أهم أعمالها في الدراما التلفزيونية: "جراند أوتيل، الرحايا، حجر القلوب، لحظات حرجة، الدالي، أحلام الفتى الطائر، العطار والسبع بنات، وأبو العروسة".





ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها: ألوان السما السبعة، البلياتشو، قص ولصق، حب البنات، ديل السمكة، من نظرة عين، خريف آدم، سحر العيون، أسرار البنات، الأبواب المغلقة، أولى ثانوي، شمس الزناتي، العملاق، احترس عصابة النساء، الحرافيش، سلام يا صاحبي، حبيبي دائماً".



