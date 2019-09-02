يارا وعدت جمهورها بمفاجأة… ووفت

بعد أن وعدت جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمفاجأة ستعلن عنها قريبًا، قررت النجمة اللبنانية يارا الافصاح عما كانت تخفيه وهو أنها فتحت حسابًا لها عبر تطبيق “سناب شات”، الامر الذي كان قد طالبها فيه جمهورها منذ مدة.

يارا أعلنت عن المفاجأة في فيديو نشرته على حسابها عبر موقع انستغرام، ظهرت فيه مع “فلتر” خاص بتطبيق “سناب شات”، اشارت من خلاله انها وفت بوعدها لجمهورها، طالبة منهم أن يتابعوها عبر حسابها الجديد لتحقيق عدد كبير من المتابعين، كما هي الحال على كافة حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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وارفقت يارا الفيديو بالتعليق التالي: “هذه هي المفاجأة التي قرّرت وأحببت ان اتشاركها معكم اليوم بعد ان طلبتوها مني.. أتمنى ان تنال اعجابكم”.

وتابعت: “يلا عملوا هلّق اضافة للحساب yaralbsnap او اعملو من خلالSnapchat QR code لشوف قدّيش رح تكونوا سريعين وكتار”.

الجدير بالذكر أن النجمة يارا كانت قد احتفلت منذ فترة بتحقيق قناتها على “يوتيوب” مليون متابع، حيث كرمتها شركة “يوتيوب” و “ميوزيك از ماي لايف” للانتاج.